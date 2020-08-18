Летят самолёты! Аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное число пассажиров за сутки

Международный аэропорт «Симферополь» 15 августа обслужил 44 885 пассажиров. Суточный трафик стал рекордным за всю историю крымского аэропорта.

Всего за 16 дней августа было обслужено 611,5 тыс. пассажиров, что на 26,6% превышает аналогичные показатели прошлого года. За это же время аэропорт принял и отправил 3 608 регулярных рейса. Это на 365 рейсов больше, чем за этот же период в 2019 году, — озвучили статистику в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Обслуживание пассажиров ведется с соблюдением мер профилактики COVID-19. В аэропорту организована потоковая термометрия прилетающих в зоне прибытия, а также всех посетителей при входе в терминал. Санитарная уборка помещений проводится каждые два-три часа в усиленном режиме с применением дезинфицирующих средств. Во всех зонах терминала для пассажиров установлены бесконтактные дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук. Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» продолжает расти, устанавливая новые рекорды. Только за прошедшие выходные мы приняли и отправили около 89 тыс. пассажиров, что превышает, например, показатели за весь апрель и май этого года вместе взятые. Рекордный пассажиропоток свидетельствует о высокой привлекательности Крыма как туристического направления, а авиатранспорта – как самого удобного, безопасного и быстрого способа передвижения, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.