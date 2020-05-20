Лето грядёт? Нет, не слышали... В Севастополе стартовала реконструкция набережной Парка Победы

За несколько дней до начала летнего сезона в Севастополе дали старт реконструкции набережной Парка Победы. Работы планируют завершить до конца года.

Начинаем делать эту территорию, параллельно Департамент капитального строительства выходит сейчас на вторую очередь реконструкции парка Победы, — цитирует пресс-служба вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова.

Благоустройство будет выполнено на площади, которая включает в себя примерно 2/3 прилегающих к пляжу территорий. Треть земли вблизи пляжа принадлежит частникам.

По этим причинам мы не могли на эту территорию зайти, соответственно она может остаться в прежнем виде. Но мы сейчас общались с предпринимателями, которым принадлежат заведения на первой линии, и они высказали готовность привести свои помещения и прилегающую территорию в соответствии с нашей концепцией — к единому виду. Мы договорились в ближайшее время встретиться и обсудить все эти вопросы, — отметил вице-губернатор Севастополя.

На время проведения работ территория набережной будет огорожена.

Не так давно мы все переживали историю строительства парка Анны Ахматовой, где в конечном итоге приняли решение выделить трафик для людей, которые идут на пляж. Здесь мы сразу сделаем то же самое. Пляж закрыт не будет, но понятно, что он не сможет работать в полноценном режиме, будет вывешено объявление, что пляж не функционирует. Ответственность здесь за жизнь и здоровье граждан никто нести не будет, тем более рядышком есть пляж «Аквамарина». При этом ГБУ «Парки и скверы» будет заниматься поддержанием санитарного состояния на этом пляже, — подчеркнул Владимир Базаров.

По словам вице-губернатора, работы будет выполнять ООО «СК-Сервис». Стоимость контракта чуть более 100 млн рублей.

Представитель генерального подрядчика Андрей Туренко рассказал, что у компании большой опыт строительства набережных в Москве и Краснодарском крае.

Вся территория разбита на сектора. В первую очередь работы будут проводиться на променадной части, будем стараться к концу июня, в пик сезона, сделать покрытие. Центральную аллею мы начнем делать в сентябре, когда уменьшится поток отдыхающих, — отметил представитель генподрядчика.

Покрытие променада будет выполнено в виде полосы прибоя из разноцветных плиток. МАФ будут с красивой подсветкой.

Стоит отметить, что Департаментом архитектуры и градостроительства Севастополя был проведен конкурс по определению лучшей концепции архитектурно-градостроительного развития набережной, прилегающей к Парку Победы. Всего на конкурс было подано пять проектов. Жюри определило три проекта, которые заняли призовые места. На основании этих проектов ГБУ «Парки и скверы» впоследствии были разработаны проектные решения по благоустройству указанной территории, — напоминают в пресс-службе Правительства Севастополя.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя