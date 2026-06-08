Официально: купальный сезон в Севастополе стартует 15 июня

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора принято постановление, в соответствии с которым купальный сезон в 2026 году продлится с 15 июня по 15 сентября.

К 15 июня пляжи получат необходимые заключения, несколько пляжей уже направили декларации в МЧС, проведены обследования дна, ведется работа над благоустройством, — доложила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.

Михаил Развожаев распорядился уделить особое внимание вопросам безопасности и поручил дополнительно проверить соответствующую инфраструктуру.

Напомним что в этом году гостей будут принимать 24 официальных пляжа: