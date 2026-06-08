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Официально: купальный сезон в Севастополе стартует 15 июня

Официально: купальный сезон в Севастополе стартует 15 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:04 08.06.2026

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора принято постановление, в соответствии с которым купальный сезон в 2026 году продлится с 15 июня по 15 сентября.

К 15 июня пляжи получат необходимые заключения, несколько пляжей уже направили декларации в МЧС, проведены обследования дна, ведется работа над благоустройством, — доложила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.

Михаил Развожаев распорядился уделить особое внимание вопросам безопасности и поручил дополнительно проверить соответствующую инфраструктуру.

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Напомним что в этом году гостей будут принимать 24 официальных пляжа:

  • «Наш Парус»;
  • «Звездный берег»;
  • «Орловка-1»;
  • «Серебряный»;
  • «Нахимовец»;
  • «Мыс Хрустальный»;
  • «Песочный»;
  • «Аквамарин»;
  • «Омега»;
  • «Солдатский»;
  • «Яшмовый»;
  • «Учкуевка»;
  • «Любимовка-2»;
  • ДОЛ «Алькадар»,
  • «Пансионат «Радость»;
  • ДОЛ «Ласпи»;
  • СОЛ «Горизонт»;
  • «Песочная бухта»;
  • «Солнечный»;
  • «Любимовка»;
  • «Дельфин»;
  • «Парк Победы»;
  • «Андреевка»;
  • «Ушакова балка».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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