Официально: купальный сезон в Севастополе стартует 15 июня

Сегодня на заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора принято постановление, в соответствии с которым купальный сезон в 2026 году продлится с 15 июня по 15 сентября.
К 15 июня пляжи получат необходимые заключения, несколько пляжей уже направили декларации в МЧС, проведены обследования дна, ведется работа над благоустройством, — доложила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.
Михаил Развожаев распорядился уделить особое внимание вопросам безопасности и поручил дополнительно проверить соответствующую инфраструктуру.
Напомним что в этом году гостей будут принимать 24 официальных пляжа:
- «Наш Парус»;
- «Звездный берег»;
- «Орловка-1»;
- «Серебряный»;
- «Нахимовец»;
- «Мыс Хрустальный»;
- «Песочный»;
- «Аквамарин»;
- «Омега»;
- «Солдатский»;
- «Яшмовый»;
- «Учкуевка»;
- «Любимовка-2»;
- ДОЛ «Алькадар»,
- «Пансионат «Радость»;
- ДОЛ «Ласпи»;
- СОЛ «Горизонт»;
- «Песочная бухта»;
- «Солнечный»;
- «Любимовка»;
- «Дельфин»;
- «Парк Победы»;
- «Андреевка»;
- «Ушакова балка».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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С тегами: пляжи Крыма