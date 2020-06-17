Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков контролирует ситуацию с аварийным домом в Балаклаве

История со «скрюченным домишком» на ул. Богдана Хмельницкого в Балаклаве – вот она. Вкратце: в таких условиях в ХХI веке, в городе федерального значения Севастополе жить нельзя. А самое главное, жильцы – семья, проживающая в этом ветхом, аварийном доме готова привести его в порядок. Но им нужна помощь. В первую очередь, чтобы пройти всю «бюрократию», связанную с «социальным жильем». Совсем недавно в гостях у этих людей побывал лидер Общественного Движения «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков. Обещал и помочь, и подумать как именно помочь.

И… недели не прошло, а дом 45-а по ул. Богдана Хмельницкого уже принимает комиссию. Лидер «Добровольца» приехал не один. С ним: руководство Управляющей Компании Балаклавского района и съемочная группа местного телеканала.

Такая схема работы уже давно отработана в депутатской работе «Добровольца». Тесное взаимодействие с местными коммунальщиками не раз приносило позитивные результаты. Не стал исключением и этот случай. Глава семьи, которая живёт в нечеловеческих условиях, не мог поверить, что реакция была настолько оперативной, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Директор Управляющей Компании Сергей Глебов не давал пустых обещаний, «решить все вопросы», но разработал со своим заместителем, главным инженером УК и депутатом «дорожную карту» по которой будут осуществлены дальнейшие шаги по решению проблем дома, в котором проживающие семьи уже потеряли всякую надежду на цивилизованную жизнь.

Возможно, именно такие действия возвращают людям, «утонувшим» в бюрократической переписке, надежду на справедливость. Дмитрий Голиков надеется на решение этой ситуации.

Но… не всегда «скоро дело делается». Буквально, вчера к лидеру «Добровольца» обратились балаклавцы – жители домов по ул. Строительной. Там вроде бы и работы по благоустройству дворов двно стартовали… А месяц как все замерло. Люди живут, в прямом смысле, на «замороженной» стройплощадке. Вот и обратились за помощью к депутату. И этот вопрос Голиков берет на контроль.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».