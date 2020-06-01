Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков – о проблемах улицы Солнечной в Балаклаве

В феврале мы уже сообщали о проблеме, с которой столкнулись жители улицы Солнечной в Балаклаве. Жителей домов №№ 13, 15, 17 и 19 коснулась беда, которую можно назвать и пояснить и «уплотнением», и модной «внутриквартальной застройкой» и «золотой» балаклавской землей. Так или иначе, прошло 4 месяца. То, что было «исторически сложившимся» придомовым ландшафтом, сарайчиками и огородами, клумбами и детской площадкой стало участками под ИЖС, которые… пришла пора «осваивать».

Ситуация за это время не прояснилась — инициативная группа получает мотивированные ответы о том, что участки для застройки предоставлены на законных основаниях, но жители так не считают и продолжают отстаивать свою позицию, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Решать проблему снова позвали лидера Общественного Движения «Доброволец», балаклавского депутата Дмитрий Голикова. Инициативная группа приготовила очередную петицию в правительство и Заксобрание Севастополя.

Отметим, что на последней сессии Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков подробно доложил о ситуации. Предложено создать депутатскую группу, в которую войдут и жители улицы, которые представляют интересы жильцов. Но это тот случай, когда дело делается быстрее, нежели чем «сказка сказывается». По словам местных жителей, строительная техника должна начать работать на участках уже в ближайшие дни.

Нужно вернуть процесс в переговорное русло, нельзя допустить конфликтной ситуации. К этому призвал актив жителей Солнечной депутат Голиков.

Необходимо решить вопрос цивилизованно и в этом в первую очередь должны быть заинтересованы местные жители. Призывы «горячих голов», не пускать, не дать возможности работать и т.п. внесут ещё больший деструктив в и без того сложную ситуацию. Решение вопроса должно находится исключительно в правовом поле, возможно, и в судебном порядке, что поставит окончательную точку в споре, — уточняет пресс-служба ОД «Доброволец».

А еще к Дмитрию Голикову обратились за помощью при поливе клумб на придомовой территории. Одна-единственная женщина превратила дворик в настоящий цветник, но при этом ежедневно на полив у не уходит 300 литров воды. Но не для себя же старается, для всех горожан.

Также балаклавцы попросили депутата содействовать в решении вопроса освещения на улице Солнечной. Идти к своим домам по освещённой дороге жители уж точно имеют право, даже без обращения в суд…

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».