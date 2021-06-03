Лидер Севастопольского «Добровольца» Дмитрий Голиков благодарит за доверие

Как мы уже сообщали, в Севастополе подведены итоги предварительного голосования. Один из лидеров праймериз в Орлиновском муниципальном округе – лидер Общественного Движения «Доброволец», член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков поблагодарил своих избирателей за оказанное доверие.

Прошло несколько дней после окончания праймериз «Единой России», — отметил Дмитрий Голиков. — В первую очередь хочу поблагодарить жителей Байдарской и Варнаутской долин за оказанное доверие! И это доверие очень не простых людей… Людей, привыкших говорить и смотреть прямо в глаза… Злые языки твердили: «Он чужак нам»… Сельские жители сказали: «Мы ему верим»! И это доверие для меня бесценно. И я сделаю все, чтобы оно укреплялось и росло! Доверие ко мне и к партии «Единая Россия», единственному действенному, по моему мнению, механизму в решении острых и насущных проблем людей. Механизму, созданному и работающему в помощь тем, кто действительно хочет работать… Ещё раз спасибо! Всем всего самого наилучшего, идём только вперёд и только с реальными делами!

Отметим, что «Доброволец» реализует ряд социальных проектов для жителей сел Байдарской и Варнаутской долин. И эти проекты направлены не «на выборы», а на реальную помощь людям.