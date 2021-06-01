Итоги предварительного голосования партии «Единая Россия» в Севастополе

В севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного партийного голосования, которое длилось с 24 по 30 мая. Напомним, горожане выбирали кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах в Госдуму, Заксобрание Севастополя (одному округу) и советы муниципальных образований.

Всего с учетом результатов электронного голосования в праймериз приняли участие 41 798 севастопольцев. Каждый четвертый избиратель проголосовал в электронной форме. Всего онлайн-форму голосования предпочли 10482 человек. Явка на предварительное голосование в Севастополе составила 12,68% от общего количества избирателей города Севастополя. Процедура вызвала активный интерес горожан.

Важно, что с опорой на это голосование мы теперь можем идти на партийную конференцию и определяться с теми, кто будет представлять партию на предстоящих выборах, — заявил губернатор Севастополя, глава СРО партии «Единая Россия» Михаил Развожаев.

По выборам депутатов в Государственную Думу по одномандатному округу по количеству голосов лидирует руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Севастополя Татьяна Лобач (29 384 голоса). Отметим хороший результат основателя и директора эко-парка «Лукоморье» Николая Помогалова (11 906) и главы администрации Гагаринского МО Алексея Ярусова (11 229).

По выборам в Государственную Думу по единому списку рейтинговую таблицу возглавляют действующий депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик (28 983) и руководитель регионального исполкома ОНФ в Севастополе Лариса Мельник (19 846).

Больше всего голосов избирателей на уровне довыборов в Законодательное Собрание города Севастополя по одномандатному округу №6 получила кандидатура начальника Главного контрольного управления Севастополя Вячеслава Аксёнова (4 255).

Обработка бюллетеней по муниципальным округам также завершена. С фамилиями победителей можно ознакомиться на сайте предварительного голосования pg.er.ru. Высокий интерес к процедуре наблюдался в сельской местности. Самый большой процент явки составила в Терновском муниципальном округе – 26,74 % от общего количества избирателей, зарегистрированных по месту жительства.

О лидерах в муниципальных округах (по числу голосов, без учета мандатов конкретных округов).

Нахимовский МО:

Алексей Тумар (2511),

Валерий Мискевич (2311),

Валентина Гавриляк (2291)

Аветик Арутюнян (2222),

Петр Жигайлов (2105),

Николай Помогалов (925),

Михаил Лазарев (810),

Максим Мандрицкий (728),

Дмитрий Белогорцев (680),

Александр Брыжак (657).

Балаклавский МО:

Ирина Кравец (816),

Евгений Бабошкин (714),

Виктор Непомнящий (631),

Татьяна Кузнецова (622),

Виталий Аржевикин (607),

Владислав Шмельков (566),

Павел Харламов (557),

Леонид Вень (555),

Владимир Юрчак (503),

Александр Полищук (428).

Инкерманский горсовет:

Гайде Дегирменджи (541),

Вадим Путинцев (449),

Родион Демченко (447),

Екатерина Першина (412),

Гаяне Конышева (410),

Вячеслав Бардин (404).

Андреевский МО:

Павел Сысуев (186),

Игорь Гранкин (181),

Алан Саламов (124),

Анна Маснюк (122),

Александр Маснюк (116).

Верхнесадовский МО:

Сусанна Беспалько (216),

Юрий Курносов (196),

Елена Кравцова (191),

Анастасия Дивитай (189),

Анастасия Корелова (185).

Качинский МО:

Николай Герасим (472),

Дмитрий Васильченко (383),

Анатолий Степанов (339),

Валитьян Закиров (323),

Александр Аитов (316).

Терновский МО:

Валентина Булгакова (134),

Ольга Сидякина (89),

Кемал Мамутдинов (82),

Олег Головченко (70),

Султание Пелих (67).

Орлиновский МО:

Любовь Мошкина (333),

Александр Богуш (330),

Лилия Миронюк (284),

Дмитрий Голиков (280),

Мемет Алиев (226).

Цифры разные, но все они свидетельствуют о достаточно высоком уровне поддержке кандидатов в депутаты.

Отметим и новшество – электронное голосование. Во многом, для сельчан, пожилых избирателей этот элемент праймериз стал «не берущейся высотой», но во многом привлек к ходу голосования молодежь. Напомним, Севастополь вошел в список регионов, где осенние выборы-2021 пройдут, в том числе и в электронном формате.

Хотела бы поблагодарить всех севастопольцев, кто принял участие в предварительном голосовании. Это очень важный момент для партии. Что касается электронного формата голосования, то мы надеемся, что он в будущем привлечет молодежь, которая не любит ходить на участки, но в любом месте и в любое время может воспользоваться гаджетом и проголосовать. Плюс онлайн-голосование дает возможность довольно быстро узнать результат, — прокомментировала Татьяна Лобач.

Всего в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие 265 кандидатов. Это педагоги, медики, предприниматели, руководители предприятий и организаций, общественники, представители культуры и спорта, военнослужащие и пенсионеры. Активное участие в Предварительном голосовании — приняли молодые люди в возрасте до 35 лет (таких 42 человека). Это, прежде всего, актив «Молодой Гвардии Единой России», Молодежного парламента и молодёжных советов при главах муниципальных округов, студенческих общественных организаций.

Для меня при формировании партийной команды очень важно мнение севастопольцев. То, что оно было так активно высказано, снимает большую задачу. Мы понимаем, что идем на выборы с теми кандидатами, которых севастопольцы знают. Еще раз хочу поблагодарить севастопольцев за активную гражданскую позицию, — резюмировал Михаил Развожаев.

Фото и материалы: пресс-служба СРО «ЕР».