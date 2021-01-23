Лидер севастопольского «Добровольца» рассказал о проекте «Настоящие продукты»

Лидер севастопольского «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков рассказал о новом проекте «Настоящие продукты». Его цель – обеспечение севастопольцев натуральными, здоровыми продуктами питания. Для этого организована и возведена «Добрая ферма», для этого в городе появился настоящий Алтайский мёд, для этого нарабатываются контакты с крымскими фермерами. В идеале руководитель Общественного Движения «Добровольца» видит это так:

Заходишь в магазин, а там есть все продукты, необходимые для жизнедеятельности человека. И не просто продукты, а продукты, которые можно спокойно есть самим и кормить ими своих детей! Экологически чистые, настоящие. Так я и назвал наш проект — «Настоящие продукты». Что надо, чтобы это стало возможно? Нужны порядочные и честные производители, понимающие, что наше будущее в наших руках. Производители, готовые участвовать в нашем проекте.

Поиск единомышленников оказался делом непростым. Как таковых фермеров на полуострове немало, а вот тех, кто ставит во главу угла не количество, не выгоду, а здоровье, качество, ответственность… таких маловато.

Начали искать — довольно непросто… Все практически – «самые, самые», а на деле… Но все же они есть! Фермер, который занимается животноводством, исключительно из принципа «я делаю то, что будет есть моя семья» — Павел Стороженко. В его производстве нет стимуляторов роста, заставляющих животных расти «как на дрожжах», и без жира. Нет аминокислот, искусственно создающих животным аппетит… 50% ячменя и по 10% пшеницы, гороха, семечки, кукурузы… Да, его животные растут долго, но они настоящие. И это то, что необходимо для нашей цели… Крымский фермер Павел Стороженко — открытый, трудолюбивый, верующий в Бога человек. Его продукция должна быть представлена в Севастополе. Мы это обязательно сделаем! И будут нормальные, человеческие цены, для нашего города, — подытожил Дмитрий Голиков.

Работа над проектом «Настоящие продукты» в Севастополе продолжается.

Фото: пресс-служба ОД» Доброволец».