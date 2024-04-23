Ликбез: Госкомрегистр РК не занимается государственной регистрацией граждан по месту жительства

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым не занимается государственной регистрацией граждан по месту жительства (пропиской), данный вопрос относится к компетенции органов внутренних дел. Об этом напомнила заместитель председателя Госкомрегистра Юлия Жиганова.

Госкомрегистр – исполнительный орган власти Республики Крым, наделённый полномочиями по государственной регистрации прав на объекты недвижимости и сделок с ним. Таким образом, сотрудники ведомства осуществляют кадастровый учёт и оформляют установленные законом права граждан на дома, земельные участки, квартиры и иную недвижимость.

По словам Юлии Жигановой участились случаи, когда граждане посредством современных цифровых сервисов направляют в Госкомрегистр обращения, решение которых относится к другим госструктурам. В результате и сотрудники ведомства, и заинтересованные лица теряют время на излишнюю переписку.

Все чаще нам поступают вопросы касательно госрегистрации людей по месту жительства, а также предоставления сведений о лицах, прописанных в жилых помещениях. Понятно, что понятия «регистрация жилого помещения» и «регистрация в жилом помещении» звучат похоже, но пропиской граждан занимаются органы внутренних дел. Необходимо также отметить, что с появлением мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе» (она же Платформа обратной связи, ПОС) направлять свои обращения стало удобней: человек написал письмо через специальную форму – оно должно уйти в нужную инстанцию. Однако, по информации Мининформа республики, в настоящее время МВД в Крыму ещё не подключено к работе с Платформой обратной связи. Поэтому обращения по вопросам прописки пока целесообразно направлять в МВД не через ПОС, а по основным установленным каналам связи. Например, через специальный сервис на сайте профильного министерства , — считает Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Гсокомрегистр РК