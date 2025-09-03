ЛизаАлерт в Крыму и в Севастополе в августе — живыми найдены 27 человек

Статистика отряда #ЛизаАлерт Республики Крым и города Севастополь за август 2025 года.
В августе в отряд поступило 48 заявок на поиск пропавших людей по всей Республике Крым и г. Севастополь. Из них найдены живыми — 27, найдены погибшими — 3, найдены родные — 1, установлена личность — 2, не найдены — 3, неподтверждённые заявки — 12.
Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяется информация, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: КРЫМ-РОЗЫСК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: КРЫМ-РОЗЫСК