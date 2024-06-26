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ЛизаАлерт: «Произошло поистине чудо!» Завершены поиски пропавшего Геннадия Меркуша

ЛизаАлертКрым: «Произошло поистине чудо!» Завершены поиски пропавшего Геннадия Меркуша

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:36 26.06.2024

Напомним, Геннадий Федорович Меркуш (возраст — 71 год) пропал 24 июня в г. Саки — здесь. Мужчина пошёл выносить мусор и домой уже не вернулся.

Заявка на поиск поступила на горячую линию 25 июня в 07:50 утра. Управление поиском взяла на себя координатор Марина Филимонова (позывной «Круэлла»).

Учитывая возраст, тот факт, что у Геннадия Фёдоровича полная потеря зрения и прошли уже почти сутки с момента пропажи, понимаем, что медлить нельзя, что-то произошло. Ситуация усугублялась тем, что вокруг лиманы и болото. Объявляем срочно активный выезд.

На место прибыли первые добровольцы и в 12:00 начали отрабатывать первые задачи. К 14:00 на место прибыл ещё один экипаж добровольцев, которые сразу приступили к осмотру берега лимана и в 14:18 поступила информация от наших ребят: «СТОП! НАЙДЕН! ЖИВ!», ослаблен, сутки пролежал в воде, экстренно требуется эвакуация! Ну а дальше своими силами ребята достали обессиленного дедушку из болота. Эвакуация прошла успешно и наш Геннадий Фёдорович был передан бригаде скорой медицинской помощи и сотрудникам полиции. Сегодня произошло поистине чудо! Спасибо нашим партнёрам за помощь и поддержку! — озвучили детали истории, которая завершилась столь благополучно волонтёры отряда ЛизаАлертКрым. 

Видео спасения — ЗДЕСЬ.

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