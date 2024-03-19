Ложечка дегтя в бочку меда итогов исторического голосования в Крыму

Об итогах голосования на выборах Президента России мы рассказывали ЗДЕСЬ. Результаты – впечатляющие и, действительно, исторические. Как минимум, свидетельствующие о сплоченности крымчан, как максимум, о поддержке курса современной России и планов действующего Главы государства. Но в семье не без урода. К счастью, таковых «уродов» мало. В Республике зафиксированы только три инцидента на избирательных участках.

О первом – «с зеленкой» в Симферополе — ЗДЕСЬ. Еще один аналогичный случай был зафиксирован в пятницу в Ялте. «Отличилась» 78-летняя пенсионерка.

В воскресенье в Керчи задержали мужчину, который сознательно испортил бюллетень, порвал его и… съел.

В третий день голосования был неприятный инцидент в Керчи, правоохранительные органы дадут оценку действиям молодого человека, который сначала попытался засунуть в ящик для голосования бюллетень, который был наверняка испорчен. Он его не только порвал, но, дабы не оставить наверно каких-либо следов, он его и скушал, — рассказал глава республиканского Избиркома Михаил Малышев.

Кроме того, Малышев сообщил, что несколько территориальных избирательных комиссий Республики Крым получили сообщения о минировании. Информация была проверена правоохранителями и не нашла подтверждения.

Ни один из этих инцидентов не повлиял ни на ход голосования, ни на саму организацию процедуры выборов в Крыму. Крымчане все доказали не словом, а делом. А то, что нашлось несколько… «странных» — с этой «чайной ложечкой дегтя» разберутся правоохранители.