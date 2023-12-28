Маленьким жителям поселка Научный Бахчисарайского района вручили сладкие подарки

В канун новогодних праздников председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов передал для воспитанников детского сада и учеников школы поселка Научный Бахчисарайского района более 200 сладких наборов и пригласительные билеты на ледовый каток.

По словам главы крымского парламента, данные учреждения регулярно посещаются депутатами, опекаются ими в течение многих лет.

В 2023 году при содействии нашего попечительского совета в школе появились образовательные центры «Точка роста», приобретено лабораторное оборудование, интерактивная доска. Все это позволило повысить качество образовательного процесса. Уходящий год для школы был полон достижений и побед её учащихся. Не сомневаюсь, что 2024 год будет не менее ярким и интересным, — сказал Владимир Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.