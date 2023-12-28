Маленьким жителям поселка Научный Бахчисарайского района вручили сладкие подарки

В канун новогодних праздников председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов передал для воспитанников детского сада и учеников школы поселка Научный Бахчисарайского района более 200 сладких наборов и пригласительные билеты на ледовый каток.
По словам главы крымского парламента, данные учреждения регулярно посещаются депутатами, опекаются ими в течение многих лет.
В 2023 году при содействии нашего попечительского совета в школе появились образовательные центры «Точка роста», приобретено лабораторное оборудование, интерактивная доска. Все это позволило повысить качество образовательного процесса. Уходящий год для школы был полон достижений и побед её учащихся. Не сомневаюсь, что 2024 год будет не менее ярким и интересным, — сказал Владимир Константинов.
Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.
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С тегами: Владимир Константинов