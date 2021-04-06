Маршрутная сеть аэропорта «Симферополь» увеличилась до 57 направлений полетов

Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Саранском будет запущено с 29 мая. Продажу билетов начала авиакомпания «ИрАэро». Таким образом маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополь в этом сезоне увеличилась до 57 направлений. В прошлом году прямые рейсы в Крым из Саранска не выполнялись.

Полеты между столицами Республики Крым и Мордовии будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Прямое авиасообщение продлится до 25 сентября. Время в пути составит два часа, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Международный аэропорт Симферополь перешел на весенне-летнее расписание полетов 28 марта. Рейсы будут выполнять авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «РусЛайн», Nordwind, RedWings, «Алроса», «Северсталь», «ИрАэро», «Ямал», «Якутия», «Ижавиа», «Азимут» и Smartavia. Открыты продажи билетов на прямые полеты в Крым и обратно из: Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Краснодара, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Кирова, Красноярска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Новокузнецка, Омска, Оренбурга, Калуги, Курска, Пензы, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Брянска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Челябинска, Магнитогорска, Минеральных Вод, Томска, Иркутска, Сочи, Ижевска, Петрозаводска, Череповца, Липецка, Кургана, Кемерово, Салехарда, Иваново, Пскова, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Ухты, Мурманска, Архангельска, Саранска, московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.