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Масок нет, но вы держитесь
Фото: ВК

Масок нет, но вы держитесь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:48 05.04.2020

В аптеках Крыма по-прежнему нет медицинских масок. Информацию подтвердили и в минздраве, и в правительстве Республики. Но есть и хорошая новость – дефицита лекарств против гриппа и ОРВИ нет.

В аптечных пунктах масок нет, но люди сами изготавливают многоразовые маски, их можно приобрести по доступной цене. Антисептики продаются и в аптеке, и в магазинах, реализующих непродовольственные товары. Дефицита на лекарственные препараты против респираторных заболеваний тоже нет, — рассказала в ходе очередного заседания штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер РК Юлия Жукова.

О ценах на лекарства на заседании штаба не говорилось.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала информацию о том, что маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны.

Масок нет, но вы держитесь

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