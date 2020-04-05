Масок нет, но вы держитесь

В аптеках Крыма по-прежнему нет медицинских масок. Информацию подтвердили и в минздраве, и в правительстве Республики. Но есть и хорошая новость – дефицита лекарств против гриппа и ОРВИ нет.

В аптечных пунктах масок нет, но люди сами изготавливают многоразовые маски, их можно приобрести по доступной цене. Антисептики продаются и в аптеке, и в магазинах, реализующих непродовольственные товары. Дефицита на лекарственные препараты против респираторных заболеваний тоже нет, — рассказала в ходе очередного заседания штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер РК Юлия Жукова.

О ценах на лекарства на заседании штаба не говорилось.