«Массандру» выставляют на аукцион. И не только её

Совет министров Крыма установил способ приватизации ряда крымских предприятий (в том числе, всемирно известную «Массандру») в этом году. Соответствующее Распоряжение опубликовано на портале правительства РК.

Распоряжение.

Установить в отношении имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым, на 2020 год… способ приватизации – аукцион, – сказано в документе.

В Приложении к Распоряжению полный список «на продажу»:

— АО «Крымтеплоэлектроцентраль» — 37,2% акций ценой свыше 620 млн. рублей;

— АО «Крыммолоко» — 0,9% акций ценой в 383 000 рублей;

— АО «Крымнефтепродукт» — всего лишь 58 акций (0,002% от общего числа) ценой.. 524 рубля.

— АО «КЕРЧЬ-АВТО» — 7,4% акций ценой 5 130 рублей;

— АО «Феодосийский оптический завод» — 100% акций ценой в почти 52 млн. рублей;

— АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» — 100% акций ценой свыше 3,5 млрд. рублей.

Как мы понимаем, главный лот предстоящих торгов – именно «Массандра». Согласие на приватизацию предприятия ранее дал Госсовет Крыма. Цена акций известна: 3 575 899 662 рублей. Не факт, что стартовая цена на аукционе будет такой же.

Начальную цену продажи установит независимый оценщик согласно федерального закона «Об оценочной деятельности». Пока говорить о том, во сколько будут оценены 100% акций «Массандры», преждевременно и некорректно. Однако мы предвидим, что цена будет намного больше размера уставного капитала. Ходят слухи, что предприятие предлагается продать за 3,7 миллиарда рублей. Эта информация не соответствует действительности. 3,7 миллиарда – это размер уставного капитала, который был установлен при акционировании предприятия, и он не имеет никакого отношения к стоимости продажи, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин.

О возможной пользе приватизации «Массандры» — ЗДЕСЬ .