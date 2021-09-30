Массовая гибель птиц на севере Крыма. В причинах разбираются ветеринары и ученые

По информации Госкомитета ветеринарии РК, массовая гибель перелетных птиц зафиксирована на озере Сиваш, на севере Крыму.

В начале недели стало известно о падеже птицы на озере Сиваш в районе Арбатской стрелки, — сообщил глава Госкомитета Валерий Иваенов. — Принимаются совместные меры, чтобы купировать этот процесс.

Специалисты пока не сошлись в едином мнении о причинах гибели нескольких тысяч перелетных водоплавающих птиц. По словам сотрудника кафедры геоэкологии КФУ им. Вернадского Григория Прокопова, накануне в район массовой гибели птиц выехала лаборатория для сбора материала. На месте специалисты обнаружили от пяти до семи тысяч мёртвых особей черношейной поганки. Морского голубка обнаружено от 250 до 300 тушек, пеганки – до полусотни. Среди погибшей птицы также чайки-хохотуньи и чомги. Ученые рассматривают несколько основных версий ЧП — от отравления химическими веществами до поражения птиц инфекцией.

По словам Прокопова, причин может быть несколько, от намеренного отравления до неблагоприятной экологической обстановки, связанной с возможным превышением содержания ртути в этом районе.

Надо провести анализ на тяжёлые металлы. Вчера же удалось наблюдать больную, но живую птицу. Её поведение говорит о поражении нервной системы. То есть наибольшая вероятность, что это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему, – рассказал эксперт.

Сейчас с погибшими особями работают учёные, которые дадут заключение о причине гибели.

По мнению ведущего инженера-эколога Управления ООПТ РК, орнитолога Александра Гринченко, существует опасность выноса погибшей птицы к западному берегу Сиваша в Кировском и Советском районах.

Специалисты предпринимают меры, направленные на защиту домашней птицы от распространения возможной инфекции. На месте работают ветеринары и сотрудники Россельхознадзора.

Как уточнил Крым24 начальник отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора Южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников, ситуация с падежом птиц на побережье Сиваша — рядовая и не должна вызывать серьёзных опасений у граждан.

Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг. Первостепенной задачей является утилизация погибших птиц. Также будет проведен обход подворий с целью обнаружения гибели домашней птицы. Это рядовая ситуация. Какие-либо опасения для граждан Крыма полностью отсутствуют, — сказал Санников.

Он также попросил все птицеводческие предприятия и владельцев личных подсобных хозяйств, которые занимаются разведением птицы, при каких-то изменениях поведения птицы, болезни, падеже обязательно обратиться в ветеринарную службу.

Фото: ВК, Керчь 24 ( https://vk.com/public185264908 ).