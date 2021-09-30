Массовая гибель птиц на севере Крыма. В причинах разбираются ветеринары и ученые

По информации Госкомитета ветеринарии РК, массовая гибель перелетных птиц зафиксирована на озере Сиваш, на севере Крыму.
В начале недели стало известно о падеже птицы на озере Сиваш в районе Арбатской стрелки, — сообщил глава Госкомитета Валерий Иваенов. — Принимаются совместные меры, чтобы купировать этот процесс.
Специалисты пока не сошлись в едином мнении о причинах гибели нескольких тысяч перелетных водоплавающих птиц. По
По словам Прокопова, причин может быть несколько, от намеренного отравления до неблагоприятной экологической обстановки, связанной с возможным превышением содержания ртути в этом районе.
Надо провести анализ на тяжёлые металлы. Вчера же удалось наблюдать больную, но живую птицу. Её поведение говорит о поражении нервной системы. То есть наибольшая вероятность, что это вирусное заболевание, которое поражает нервную систему, – рассказал эксперт.
Сейчас с погибшими особями работают учёные, которые дадут заключение о причине гибели.
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Специалисты предпринимают меры, направленные на защиту домашней птицы от распространения возможной инфекции. На месте работают ветеринары и сотрудники Россельхознадзора.
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Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг. Первостепенной задачей является утилизация погибших птиц. Также будет проведен обход подворий с целью обнаружения гибели домашней птицы. Это рядовая ситуация. Какие-либо опасения для граждан Крыма полностью отсутствуют, — сказал Санников.
Он также попросил все птицеводческие предприятия и владельцев личных подсобных хозяйств, которые занимаются разведением птицы, при каких-то изменениях поведения птицы, болезни, падеже обязательно обратиться в ветеринарную службу.
Фото: ВК, Керчь 24 (
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