реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | МЧС Крыма: дорога на плато Ай-Петри закрыта с обеих сторон

crimeapress_news



реклама в крыму
МЧС Крыма: дорога на плато Ай-Петри закрыта с обеих сторон
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

МЧС Крыма: дорога на плато Ай-Петри закрыта с обеих сторон

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:06 23.01.2022

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в МЧС Крыма не рекомендуют посещать горно-лесную местность. Дорога на плато Ай-Петри для передвижения не доступна, в частности.

В МЧС отмечают, что несмотря на запреты, некоторые  автовладельцев поднимаются в горы, в том числе и на плато, что в результате может привести к чрезвычайной ситуации, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

О снежных заносах в Крыму, эвакуации автомобилей — здесь, о происшествиях на Ай-Петри и Ангарском перевале — здесь.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»,»101″ — единый телефон спасения.

Узнайте больше:  В МЧС Республики Крым призывают: соблюдайте осторожность во время зимнего отдыха!

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.