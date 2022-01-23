МЧС Крыма: дорога на плато Ай-Петри закрыта с обеих сторон

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в МЧС Крыма не рекомендуют посещать горно-лесную местность. Дорога на плато Ай-Петри для передвижения не доступна, в частности.

В МЧС отмечают, что несмотря на запреты, некоторые автовладельцев поднимаются в горы, в том числе и на плато, что в результате может привести к чрезвычайной ситуации, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

О снежных заносах в Крыму, эвакуации автомобилей — здесь, о происшествиях на Ай-Петри и Ангарском перевале — здесь.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «112»,»101″ — единый телефон спасения.



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