МЧС о вечернем ДТП на трассе «Таврида», унесшем человеческую жизнь

В МЧС сигнал об этом ДТП поступил в 17:59, 6 января. Близ села Крымская Роза, на трассе «Таврида» столкнулись 4 автомобиля (не 3, как сообщалось ранее). Три человека пострадали, один – получил травмы несовместимые с жизнью.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов. – Также на месте аварии спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов и обеспечили противопожарную безопасность.

Официальной информации от ГИБДД пока нет.

Фото: МЧС РК.