МЧС уточняет: в результате ночного налета ВСУ на Феодосию один человек погиб, четверо – в больнице

В МЧС уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию. Погиб один человек, еще четверо ранены. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб, – сказал Скуртул.

По его информации, все пожары в Феодосии локализованы и потушены. В их ликвидации задействовали 250 спасателей и 50 единиц техники.

На данный момент ситуация находится под контролем, работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп, — уточнил Скуртул.

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