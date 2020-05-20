МДЦ «Артек» на 100% готов к приему детей

Международный детский центр «Артек» полностью готов возобновить прием детей, в лагере усилены санитарные меры, сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на директора МДЦ Константина Федоренко.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля. В таком случае смены в лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус.

После завершения третьей смены по поручению министра просвещения России Сергея Кравцова Международный детский центр «Артек» стал готовиться к летней оздоровительной кампании. За эти два месяца мы провели колоссальную работу. Сегодня «Артек» готов на 100% принимать детей, — привела пресс-служба слова Федоренко.

Он отметил, что за два месяца на территории «Артека» высажено большое число деревьев и цветов, благоустроены парки и прогулочные зоны, сделана пляжная зона с новой отсыпкой. Также с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и министерства просвещения России средствами индивидуальной защиты и дезинфекции оборудованы помещения для проживания, столовые и рекреации.

Мы сегодня обеспечены вожатыми на 100% — это вожатые, которые имеют не менее года опыта работы в МДЦ «Артек». Вожатые в «Артеке» за эти два месяца выросли в профессиональном плане. Мы провели школу педагогического работника, повышали их квалификацию в онлайн-режиме, в режиме дистанционного обучения. Работа по подготовке вожатых идет как в «Артеке», так и в вузах, которые направят своих студентов, — цитирует ТАСС директора МДЦ.

По словам Федоренко, также была проведена работа над образовательными программами предстоящих смен — благодаря им дети смогут узнать об истории Южного берега Крыма и его особенностях. Отдельная программа будет посвящена истории «Артека», который в этом году отмечает 95-летний юбилей. Также во всех сменах должна присутствовать тематика 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Артек» не принимает детей из-за ситуации с коронавирусом с конца марта. Сроки возобновления смен пока не уточняются.

Сегодня крымские власти допустили возобновление работы «Артека» с 1 июня, но не всех его лагерей и то, только с крымскими детьми.