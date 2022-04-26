МДЦ «Артек» присоединился к Всероссийской весенней неделе добра

С 18 по 24 апреля в МДЦ «Артек» прошла Всероссийская неделя добра. Сотрудники Международного детского центра, а также жители Гурзуфа, Ялты, Алушты, Партенита и других ближайших населённых пунктов приняли участие в добровольческих акциях, направленных на поддержку людей и природы.

В связи со сложившейся обстановкой «Артек» организовал сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Сотрудники детского центра откликнулись на призыв оказать помощь жителям Донбасса. В пункт сбора помощи приносят канцелярию, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, одежду. Сотрудники детского центра отмечают, что таким образом выражают поддержку жителям Донецка и Луганска. «Артек» находится в активной социальной позиции. И сегодня наши сотрудники готовы помочь, как всегда. «Артек» – огромная организация, и если мы все объединимся, то сможем внести большой вклад, и сделать что-то доброе вместе, – цитирует пресс-служба психолога Марину Сараеву.

Также в рамках добровольческой недели в лагерях детского центра прошел большой сбор пластика и макулатуры. Задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься о ценности природных ресурсов, внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

За три дня акции сотрудники собрали почти три тысячи килограммов макулатуры и 200 килограммов крышечек. Собранные материалы будут переданы на переработку, а вырученные средства пойдут на покупку медикаментов для ветеранов «Артека», – говорит старший методист Дарья Суслина.

Завершилась волонтерская неделя субботником – участники акции привели в порядок символ «Артека», Гурзуфа и Крыма – гору «Аю-Даг» – место, где на протяжении многих десятилетий детей всего мира посвящают в артековцы.

Весенняя неделя добра – ежегодная акция, которая проводится в нашей стране. В эти дни различные учреждения и организации организуют социально значимые благотворительные мероприятия.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»