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Медицинские маски отныне можно приобрести только в аптеках
Иллюстрация: Tengri

Медицинские маски отныне можно приобрести только в аптеках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:36 07.04.2020

Медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты в России разрешили продавать только в аптеках. Соответствующее решение принял накануне Кабмин. В Крыму эти изделия будут продаваться только в государственных аптеках предприятия «Крым-Фармация». Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил руководитель регионального управления Росздравнадзора Василий Климов.

Постановлением правительства принято решение о государственном операторе – корпорация «Росхимзащита», – который будет заниматься приобретением и распределением средств защиты: маски, перчатки, защитные костюмы. На территории регионов должны быть определены региональные операторы, это будет «Крым-Фармация». Маски и перчатки защитные не будут продаваться в течение трех месяцев в супермаркетах и в других магазинах – только через аптеки, – сообщил Климов.

Кроме того, будет установлена предельная наценка на отпускаемые средства защиты – 10%.

Медицинские маски отныне можно приобрести только в аптеках

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