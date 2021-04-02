Медицинские организации в Крыму будут до конца года оснащены новым оборудованием

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Крыму планируется дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

В 2021 году планируется закупить 91 единицу оборудования на сумму 211,95 млн. рублей для 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений, — сообщил заместитель министра.

39 единиц нового оборудования предусмотрены для ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»,18 ед. — ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», 10 ед. — ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», 9 ед. — ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», 8 ед. — ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», 7 ед. — ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7».

Планируется закупить аппараты для искусственной вентиляции легких, функциональные кровати, прикроватные кресла с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, нейроэндоскопические стойки, операционные микроскопы и множество другого оборудования.

Оборудование будет закуплено в целях повышения качества специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — подытожил Антон Лясковский.