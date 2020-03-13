Медицинских масок в продаже в Крыму нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет

Дефицит медицинских масок в аптеках Крыма и Севастополя связан с отсутствием поставок. Причем, не с перебоями, а с полным отсутствием. Об этом сообщает ТАСС , со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

У нас ведется ежедневный мониторинг ситуации. По маскам существуют трудности, они связаны с отсутствием поставок, — сказал собеседник агентства.

Поясняется, что краснодарские поставщики пока вообще не отправляют маски на полуостров. В ближайшее время возобновление поставок не ожидается.

Провизоры крымских и севастопольских аптек сообщают, что некоторые горожане приобретают респираторы в магазинах спецодежды или же покупают марлю и вату, чтобы сделать маски самостоятельно.