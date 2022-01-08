Медучреждения Крыма дооснащены аппаратами для освидетельствования на состояние опьянения

Медицинские организации Крыма дооснащены оборудованием для проведения медосвидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК. Уточняется, что для 21 лечебного учреждения закуплена 31 единица оборудования.

Приобретены алкотестеры, то есть технические средства измерения, обеспечивающие запись результатов на бумажном носителе, для исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. Также закуплены аппараты для определения наркотиков — анализаторы, обеспечивающие предварительный этап химико-токсикологических исследований проб биологического объекта с регистрацией результатов исследования, — отметили в республиканском минздраве.

Важно, что также приобретены расходные материалы к данным аппаратам.

Напомним, в эти дни госавтоинспекторы Крыма и Севастополя проводят профилактические рейды «Нетрезвый водитель».

Фото: минздрав РК.

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