«Мегафон» намерен представить ФАС аргументы в рамках дела по оплате связи в Крыму

Сотовый оператор «Мегафон» готов предоставить на рассмотрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) свои аргументы в рамках рассмотрения дела из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

Мы готовы представить наши аргументы в ФАС в рамках рассмотрения дела и надеемся, что антимонопольная служба их услышит, — рассказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что работают на территории полуострова через инфраструктуру местных операторов и несут расходы на роуминг, в результате чего, стоимость связи для наших абонентов во многом зависит от цены услуг этих операторов. «Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами по поводу снижения расценок на связь для наших абонентов», — добавили в «Мегафоне».

В свою очередь в пресс-службе сотового оператора «Билайн» заявили, что взимание платы при регистрации абонента в сети другого оператора связано с расходами на услуги роумингового партнера и является экономически обоснованным подходом.

У «Билайна» нет собственной инфраструктуры и частот в Крыму, поэтому для того, чтобы наши клиенты оставались на связи, мы пользуемся услугами операторов, работающих на территории полуострова. Мы по-прежнему платим за роуминговые услуги нашим партнерам и при условии снижения ими своих цен мы транслируем такое снижение в абонентские тарифы, — отмечают в компании.

Ранее ФАС возбудила дела в отношении операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн» из-за стоимости услуг связи в Крыму и Севастополе.