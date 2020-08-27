Механизмы защиты прав граждан при индивидуальном жилищном строительстве — для Севастополя актуально

В Минстрое и ДОМ.РФ отметили роль «Единой России» в проведении жилищной реформы — за три года был принят ряд федеральных законов, которые, в частности, привели к появлению эскроу-счетов. Этот механизм защищает средства граждан, участвующих в долевом строительстве, и полностью исключает возможность появления обманутых дольщиков. Он сработал и во время пандемии — когда строительная отрасль, как и другие сегменты экономики, оказалась под ударом, количество проблемных объектов не увеличилось.

При этом остаются неотрегулированными ряд вопросов – в том числе, сфера индивидуального жилищного строительства. Сейчас в законодательстве фактически не отражена защита прав людей, которые покупают частные дома. Они не могут работать с эскроу-счетами, а ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы жить за городом, существует — согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают собственный дом квартире. Для развития этой сферы «Единая Россия» может создать отдельный партийный проект.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас необходимо создать банк типовых проектов ИЖС, разработать новые ипотечные продукты, которые рассчитаны на индивидуальное жилищное строительство, и усовершенствовать законодательную базу.

Строить частные дома необходимо, только обеспечив безопасность средств граждан, которые используют те или иные финансовые инструменты, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

При этом, увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, отмечают в партии.

Нельзя допустить «гонки» за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках. Это позволит сделать дома, которые мы строим, максимально комфортными для проживания, — сказал Медведев.

Кроме этого, ожидается, что на федеральном уровне продумают меры поддержки для граждан, которые нуждаются в жилье, но не могут себе его позволить. Один из предлагаемых механизмов – фонд социального арендного жилья, когда люди могут арендовать у государства квартиры без права приватизации. По оценкам экспертов, такая мера может затронуть порядка 714 тысяч малообеспеченных семей.

«Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет свое отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму – его сформулируют на основе предложений граждан.

Первый заместитель Секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев считает, что предлагаемые законодательные инициативы для Севастопольского региона особенно актуальны.

Создаются молодые семьи, и для многих недоступны покупка квартиры, строительство дома, и подчас им не под силу и аренда квартиры. Поэтому законопроекты, предлагающие процедуру льготного выделения земельных участков и льготного кредитования по индивидуальному жилищному строительству и по ипотеке, разумеется, будут большим подспорьем для молодых семей. А если посмотреть на ситуацию глобально, это будет стимулировать развитие института семьи и создание новых семей. А у нас есть ориентир на улучшение демографической ситуации, и об этом в своем послании говорил Президент. Так что это направление весьма востребовано. Законопроекты такого характера, безусловно, поддержат депутаты Законодательного Собрания Севастополя, — прокомментировал Владимир Немцев.