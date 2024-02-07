Председатель Заксобрания Севастополя наградил сотрудников «Севастопольэнерго»

Проявили себя во время недавнего «погодного» ЧС.

В ООО «Севастопольэнерго» прошло награждение тех, кто проявил оперативность и профессионализм при восстановлении электроснабжения потребителей города и ликвидации последствий стихии в период чрезвычайной ситуации. Благодарственные письма сотрудникам предприятия вручил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

27 ноября 2023 года на Севастополь обрушился «шторм века». В связи с непогодой без электроэнергии оставалось 10 000 человек, 1800 домов. Порядка 1000 обращений поступило в диспетчерский пункт «Севастопольэнерго». 38 оперативных бригад — 110 специалистов в режиме нон-стоп отрабатывали массовые и единичные заявки, устраняя последствия стихии, — напомнили в Заксобрании Севастополя.

От имени всего депутатского корпуса Владимир Немцев выразил благодарность сотрудникам ООО «Севастопольэнерго» за высокий профессионализм, оперативность и ответственность.

Более ста сотрудников «Севастопольэнерго» в круглосуточном режиме отрабатывали порядка тысячи поступивших обращений. Севастопольцы были уверены в вас, вашем профессионализме, самоотдаче, ответственном отношении к делу. И вы, как всегда, не подвели. Так было в период блэкаута, так было и сейчас. В кратчайшие сроки устранив все обрывы, вы вернули людям в дома свет и тепло, — отметил спикер севастопольского парламента.

Глава Законодательного Собрания пожелал присутствующим крепкого здоровья, благополучия, успехов, а также чтобы работа продолжалась в штатном режиме, без аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Фото и материалы: сайт Заксобрания Севастополя.