Парламенты Севастополя и Минска подписали соглашение о сотрудничестве

На площадке международной выставки-форума «Россия» в День Севастополя было заключено соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Севастополя и Минским городским Советом депутатов. Документ подписали главы законодательных органов власти Владимир Немцев и Андрей Бугров.

Спикер севастопольского парламента отметил, что для Города-Героя это исторически важный момент:

В новейшей истории Севастополя подписано 27 соглашений о взаимодействии с законодательными органами регионов РФ. Этим соглашением мы впервые закрепили дружеские отношения с представительным органом власти союзной Республики Беларусь. Севастополь и Минск связывают героическое прошлое, славные подвиги народа-победителя. Кроме того, нас роднит и бережное отношение к родной истории, нашим общим славянским ценностям и традициям. Мы договорились с Минском о взаимодействии по парламентской линии и будем развивать отношения в сферах общественно-политической жизни, культурные и образовательные связи, и, конечно, обмениваться опытом.

Председатель городского Совета депутатов города Минска Андрей Бугров в свою очередь отметил, что подписание соглашения стало возможным благодаря национальным лидерам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Это действительно историческое событие. Севастополь и Минск – города-герои. У нас общая история, общие цели и, самое главное на сегодняшний день, – общие задачи. Два года назад руководители исполнительной власти наших городов подписали соглашение о сотрудничестве. Но мы с вами прекрасно знаем, что единственной силой и единственным источником государственной власти является народ. И мы как представители народа, подписывая соглашение между парламентами, не только закрепляем юридическую составляющую наших отношений, но и наши братские и дружественные связи, которые будут поддерживать жители Минска и Севастополя, — сказал Андрей Бугров.

Глава севастопольского парламента Владимир Немцев отметил, что подписанное соглашение даст дополнительный импульс к развитию межпарламентского сотрудничества, обмену опытом в рамках нормотворчества, законодательных инициатив, а также развитию экономических, культурных, образовательных и туристических связей.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.