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Новогоднее поздравление Председателя Законодательного Собрания Севастополя

Новогоднее поздравление Председателя Законодательного Собрания Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 19:49 31.12.2023

Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев поздравил горожан с наступающим Новым годом и подвел итоги года уходящего.

По его словам, 2023-й год четко расставил все по своим местам: приоритеты, понимание истинных целей и ценностей, да понять, кто есть кто. Год еще больше объединил россиян, укрепил уверенность в том, что курс, по которому идет страна – правильный.

В эти новогодние праздничные дни мы особенно остро понимаем, как дорога нам наша семья, родные и друзья. Пусть у каждого будет как можно больше радостных событий, появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть 2024 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье – счастье и благополучие, — говорится в поздравлении Владимира Немцева.

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