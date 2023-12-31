Новогоднее поздравление Председателя Законодательного Собрания Севастополя

Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев поздравил горожан с наступающим Новым годом и подвел итоги года уходящего.

По его словам, 2023-й год четко расставил все по своим местам: приоритеты, понимание истинных целей и ценностей, да понять, кто есть кто. Год еще больше объединил россиян, укрепил уверенность в том, что курс, по которому идет страна – правильный.

В эти новогодние праздничные дни мы особенно остро понимаем, как дорога нам наша семья, родные и друзья. Пусть у каждого будет как можно больше радостных событий, появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть 2024 год станет временем достижения поставленных целей, преодоления вызовов, укрепления России, принесет нашей стране новые победы, а каждой семье – счастье и благополучие, — говорится в поздравлении Владимира Немцева.