Мелкий, но хулиган. Причина — алкоголь. Инцидент в аэропорту «Симферополь»

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» Крымского линейного управления МВД России на транспорте из Службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что к одному из выходов на посадку аэропортового комплекса требуется наряд полиции.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в «стерильной зоне» при выходе на посадку между супругами возник конфликт. При общении с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции мужчина заявил, что у него в ручной клади находятся опасные предметы. Незамедлительно все личные вещи мужчины были обследованы при помощи служебно-розыскной собаки и специальных технических средств, опасных предметов не обнаружено. Авиапассажир был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции. Позже его направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 44-летнего симферопольца составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» с наложением соответствующего денежного штрафа.