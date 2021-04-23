Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Мелкий, но хулиган. Причина — алкоголь. Инцидент в аэропорту «Симферополь»

crimeapress_news

реклама в крыму
Мелкий, но хулиган. Причина - алкоголь. Инцидент в аэропорту "Симферополь"
фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Мелкий, но хулиган. Причина — алкоголь. Инцидент в аэропорту «Симферополь»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:39 23.04.2021

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» Крымского линейного управления МВД России на транспорте из Службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что к одному из выходов на посадку аэропортового комплекса требуется наряд полиции.

Прибывшие на место правоохранители установили, что в «стерильной зоне» при выходе на посадку между супругами возник конфликт.  При общении с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции мужчина заявил, что у него в ручной клади находятся опасные предметы. Незамедлительно все личные вещи мужчины были обследованы при помощи служебно-розыскной собаки и специальных технических средств, опасных предметов не обнаружено. Авиапассажир был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции. Позже его направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя, — сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 44-летнего симферопольца составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» с наложением соответствующего денежного штрафа.

Мелкий, но хулиган. Причина - алкоголь. Инцидент в аэропорту "Симферополь"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.