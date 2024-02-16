Мемориал «Красный» будет основной крымской площадкой для изучения исторических событий  

В рамках заседания Попечительского совета Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», которое прошло под руководством председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова, были подведены итоги работы, проделанной в 2023 году, и рассмотрены планы на 2024 год. Так, в этом году планируется провести ряд патриотических, памятных мероприятий.
Мы проведем мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также к 170-летию начала боевых действий на полуострове в период Крымской войны 1853-1856 гг.
За средства попечителей и депутатов мы планируем отремонтировать три памятных знака героям Великой Отечественной войны в Старом Крыму, селе Изобильное Нижнегорского района и селе Карповка Красногвардейского района. С просьбами реконструировать эти памятные знаки к нам обращались местные жители.
Мы также проведём традиционную акцию «Свеча памяти», поздравим наших ветеранов, узников концлагерей, детей войны, почтим память солдат, павших в годы Крымской войны и Великой Отечественной войны, — рассказал глава республиканского парламента.
Владимир Константинов убежден, что Мемориал «Красный» должен оставаться «основной крымской площадкой для изучения исторических событий, в том числе — итогов Нюрнбергского процесса, обсуждения актуальных тем, причин возрождения нацизма на Украине, хода СВО».
Попечительскому совету Мемориала необходимо продолжить поддерживать участников Спецоперации, их родных. Не менее важно вовлекать в работу совета новых людей, искать попечителей, — резюмировал председатель Государственного Совета РК.
Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Владимир Константинов
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Владимир Константинов