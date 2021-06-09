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Между Астраханью и Симферополем в июне возобновятся прямые авиарейсы
фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Между Астраханью и Симферополем в июне возобновятся прямые авиарейсы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:42 09.06.2021

Международный аэропорт «Симферополь» с 19 июня впервые с 2016 года начнет обслуживать прямые регулярные авиарейсы из Астрахани.

После возобновления авиасообщения география полетов в Крым достигнет рекордных 62 направлений. Рейсы будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 раз в неделю по субботам. Время в пути составит около двух часов. Перелеты продлятся до 30 октября, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Направление будет обслуживать авиакомпания Nordwind. Билеты уже поступили в продажу.

Аэропорт «Симферополь» продолжает в этом сезоне обновлять рекорды по количеству направлений. Популярность полетов в Крым растет на фоне кризиса международного авиасообщения и закрытия границ популярных иностранных курортов. С начала июня аэропорт обслуживает свыше 200 рейсов в сутки, что в предыдущие годы было характерно для августа – традиционно самого оживленного по трафику месяца. Мы продолжаем получать заявки от авиакомпаний и стараемся удовлетворить их в максимально полном объеме, чтобы предоставить как можно большему числу пассажиров возможность комфортно добраться на отдых в Крым этим летом, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.

Между Астраханью и Симферополем в июне возобновятся прямые авиарейсы

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