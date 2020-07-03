Между Саратовым и Симферополем открыто прямое авиасообщение

В международном аэропорту «Симферополь» обслужили первый в этом году прямой регулярный рейс из Саратова. Авиасообщение между столицами Республики Крым и Саратовской области возобновила авиакомпания Nordwind.

По сравнению с прошлым годом частота полетов в Саратов увеличится с двух до трех раз неделю. Рейсы между Саратовом и Симферополем будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Все рейсы осуществляются на комфортабельных Boeing 737. Время в пути составит около двух часов. Прямое авиасообщение продлится до 24 октября, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Авиакомпания Nordwind уже третий год подряд становится лидером по числу открытых в аэропорту Симферополь направлений. Этим летом перевозчик будет осуществлять полеты в Крым из 31 города.