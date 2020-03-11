Между Симферополем и Орском в июне откроется прямое авиасообщение

Прямые регулярные рейсы из аэропорта Симферополь в Орск (Оренбургская область) возобновятся с 3 июня после трехлетнего перерыва. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Билеты уже поступили в продажу.

В начале лета авиакомпания приступит к выполнению рейсов с частотой раз в неделю: из Симферополя в Орск – по средам, в обратном направлении – по четвергам. Перелеты продлятся до 1 октября на самолетах Embraer 190. Время в пути составит около 3 часов. Авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы между Симферополем и Орском впервые. В летних сезонах 2016-2017 годов перелеты по этому направлению осуществляла компания «Саратовские авиалинии», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».