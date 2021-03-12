Между Симферополем и Ухтой запустят прямое авиасообщение

Международный аэропорт «Симферополь» в мае впервые в современной истории начнет обслуживать прямые регулярные рейсы из Ухты (Республика Коми).

Новый маршрут откроет авиакомпания «Северсталь». Билеты уже поступили в продажу. Прямые рейсы в Крым из Ухты будут выполняться каждое воскресенье с 30 мая по 24 октября. Время в пути составит около трех с половиной часов, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

В мае авиакомпания «Северсталь» также возобновит прямые рейсы в аэропорт Симферополь и обратно из Череповца и Петрозаводска. Рейсы из Череповца будут выполняться с 17 мая по понедельникам, а с 6 июня их частота увеличится за счет открытия дополнительных рейсов по воскресеньям. Авиасообщение продлится до 24 октября. Между Петрозаводском и Симферополем полеты будут осуществляться с 18 мая по 14 октября трижды в неделю: из Симферополя по понедельникам, вторникам и средам, в обратном направлении — по вторникам, средам и четвергам.

Авиакомпания «Северсталь» в этом летнем сезоне расширит маршрутную сеть полетов в Крым. К уже традиционным рейсам из Петрозаводска и Череповца добавятся прямые рейсы из Ухты. Прямое регулярное авиасообщение между Ухтой и Симферополем будет запущено впервые в современной истории. Рейсы из Петрозаводска и Череповца входят в перечень субсидируемых, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.