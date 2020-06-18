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Международный аэропорт "Симферополь" присоединился ко всемирной почтовой сети

Международный аэропорт «Симферополь» присоединился ко всемирной почтовой сети

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:20 18.06.2020

В пассажирском терминале Международного аэропорта «Симферополь» установлен стационарный почтовый ящик для отправки корреспонденции в любую точку мира. Возможность отправить письмо или открытку прямо из терминала у пассажиров и посетителей появилась впервые в новейшей истории аэропорта.   

В новогодние праздники аэропорт совместно с «Почтой Крыма» и телеканалом «Россия 1» провели акцию, во время которой каждый мог отправить из нового терминала поздравительную открытку. Наши посетители активно участвовали в акции, отправили по всему миру сотни открыток, и мы получили множество отзывов с просьбами установить стационарный почтовый ящик в новом терминале. Активность наших пассажиров продемонстрировала, что даже в век современных информационных технологий традиция отправлять бумажные открытки родным и близким до сих пор не потеряла свою актуальность. Благодарим «Почту Крыма» за предоставление такой возможности, — цитирует пресс-служба директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игоря Лаптева.

Стационарный почтовый ящик расположен на первом этаже общедоступной зоны пассажирского терминала аэропорта напротив стойки информации.

Международный аэропорт "Симферополь" присоединился ко всемирной почтовой сети

Выемка почты производится пять раз в неделю. Первые письма и открытки уже отправлены адресатам. Почтовый ящик установлен федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма».

Сотрудничество нашего предприятия с международным аэропортом Симферополя началось с первого дня запуска аэровокзального комплекса. В этот день была проведена торжественная процедура специального гашения почтовой открытки, затем Акционерное общество «Марка» выпустило маркированный конверт, а в день присвоения Международному аэропорту Симферополь имени Ивана Константиновича Айвазовского маркированную почтовую карточку. Установка почтового ящика является еще одним шагом для создания комфортных условий для гостей и жителей Крыма, а также укрепления партнерских отношений с аэропортом, — отмечает врио директора ФГУП «Почта Крыма» Дмитрий Мельник.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»

Международный аэропорт "Симферополь" присоединился ко всемирной почтовой сети

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