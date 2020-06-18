Международный аэропорт «Симферополь» присоединился ко всемирной почтовой сети

В пассажирском терминале Международного аэропорта «Симферополь» установлен стационарный почтовый ящик для отправки корреспонденции в любую точку мира. Возможность отправить письмо или открытку прямо из терминала у пассажиров и посетителей появилась впервые в новейшей истории аэропорта.

В новогодние праздники аэропорт совместно с «Почтой Крыма» и телеканалом «Россия 1» провели акцию, во время которой каждый мог отправить из нового терминала поздравительную открытку. Наши посетители активно участвовали в акции, отправили по всему миру сотни открыток, и мы получили множество отзывов с просьбами установить стационарный почтовый ящик в новом терминале. Активность наших пассажиров продемонстрировала, что даже в век современных информационных технологий традиция отправлять бумажные открытки родным и близким до сих пор не потеряла свою актуальность. Благодарим «Почту Крыма» за предоставление такой возможности, — цитирует пресс-служба директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Игоря Лаптева.



Стационарный почтовый ящик расположен на первом этаже общедоступной зоны пассажирского терминала аэропорта напротив стойки информации.

Выемка почты производится пять раз в неделю. Первые письма и открытки уже отправлены адресатам. Почтовый ящик установлен федеральным государственным унитарным предприятием «Почта Крыма».

Сотрудничество нашего предприятия с международным аэропортом Симферополя началось с первого дня запуска аэровокзального комплекса. В этот день была проведена торжественная процедура специального гашения почтовой открытки, затем Акционерное общество «Марка» выпустило маркированный конверт, а в день присвоения Международному аэропорту Симферополь имени Ивана Константиновича Айвазовского маркированную почтовую карточку. Установка почтового ящика является еще одним шагом для создания комфортных условий для гостей и жителей Крыма, а также укрепления партнерских отношений с аэропортом, — отмечает врио директора ФГУП «Почта Крыма» Дмитрий Мельник.



фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»