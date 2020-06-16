Международный аэропорт «Симферополь» в июне увеличит маршрутную сеть полетов в 4 раза

Если в мае рейсы из Международного аэропорта «Симферополь» осуществляли 8 авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полеты еще в 35 российских города.

Таким образом маршрутная сеть аэропорта Симферополь в первый месяц лета увеличится до 46 направлений полетов, — отмечают в пресс-службе аэропорта.

В мае рейсы из аэропорта Симферополь осуществлялись в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самару, Брянск, Челябинск, московские Шереметьево и Домодедово. В июне к перечисленным городам уже добавились полеты в Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново и московский Внуково. В ближайшие дни будут запущены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курс, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск.

К выполнявшим полеты из аэропорта Симферополь в мае авиакомпаниям «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «Азимут», «Якутия», «ИрАэро», S7 Airlines и Nordwind присоединятся еще шесть авиакомпаний: RedWings, Smartavia, «Алроса», «Ямал», «Северсталь» и «Руслайн».

Расширение маршрутной сети полетов в Крым происходит на фоне частичного снятия действовавших до 15 июня ограничений, связанных с COVID-19. Весной 2020 года, из-за введенных противоэпидемических мер, пассажиропоток в аэропорту Симферополь в целом сократился на 627,7 тыс. человек. Только в мае крымский аэропорт обслужил на 330 тыс. человек меньше, чем за этот же месяц 2019 года. Пассажиропоток в последний месяц весны упал на 90,2% по сравнению с показателями мая прошлого года, а авиакомпании отменили более 1000 рейсов.

Благодаря принятым властями своевременным и правильным профилактическим мерам в Крыму удалось избежать тяжелых последствий распространения COVID-19. Это позволило приступить к частичному снятию ограничительных мер, в том числе и в аэропорту Симферополь. С 15 июня, согласно Указу Главы Республики Крым, прибывающим пассажирам больше не потребуется соблюдать изоляцию на дому или в обсерваторах, и мы ожидаем, что это позволит нам значительно расширить маршрутную сеть полетов. При этом в аэропорту сохраняются необходимые профилактические мероприятия, обеспечивающие безопасность пассажиров и персонала, — говорит генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.