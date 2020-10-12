МФЦ Крыма не принимают заявления на предоставление услуг учетно-регистрационной сферы с 12 по 16 октября

По инициативе Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым крымские многофункциональные центры приостановили прием заявлений на предоставление государственных услуг учетно-регистрационной сферы с 12 по 16 октября 2020 года включительно. Об этом сегодня сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Данные меры связаны с внедрением в Крыму программного комплекса «Федеральная государственная система ведения Единого государственного реестра недвижимости» (ФГИС ЕГРН). Предварительно речь идет об ограничении приема сроком в одну рабочую неделю во избежание нарушения законодательно установленных сроков рассмотрения заявок. Во время переноса огромного массива сведений из унаследованных программ учетные записи специалистов Госкомрегистра попросту отключат.

Приостановление учетно-регистрационных действий на период миграции данных из старых баз в новую систему принято с учетом изучения опыта внедрения нового программного комплекса в других субъектах РФ. Напомню, наше ходатайство перед Росреестром о корректировке сроков введения ФГИС ЕГРН в эксплуатацию в Крыму не было удовлетворено. Однако при содействии Главы РК Сергея Аксёнова удалось добиться того, чтобы Росреестр прикомандировал к нам специалистов из других субъектов страны для содействия в переходе на ФГИС ЕГРН. Мы просим жителей и гостей Крыма с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и предпримем все усилия для минимизации возможных последствий перехода на новый программный комплекс и для его скорейшего освоения, – пояснил Александр Спиридонов.

По вопросам, связанным с переходным периодом и имеющим социальную значимость, Госкомрегистр дополнительно проинформирует заявителей по всем доступным каналам связи: через портал Правительства РК, социальные сети, СМИ.

Кроме того, заявители могут обращаться в единую справочную службу комитета. Номер «горячей линии» в Симферополе: (3652) 66-74-00.