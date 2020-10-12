Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | МФЦ Крыма не принимают заявления на предоставление услуг учетно-регистрационной сферы с 12 по 16 октября

crimeapress_news

Внимание, школьники и их родители! Каникулы в Крыму – с 23 по 29 марта, а потом – «удалёнка»

МФЦ Крыма не принимают заявления на предоставление услуг учетно-регистрационной сферы с 12 по 16 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:19 12.10.2020

По инициативе Государственного комитета по государственной регистрации  и кадастру Республики Крым крымские многофункциональные центры  приостановили прием заявлений на предоставление государственных услуг  учетно-регистрационной сферы с 12 по 16 октября 2020 года включительно.  Об этом сегодня сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов  в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Данные меры связаны с внедрением в Крыму программного комплекса  «Федеральная государственная система ведения Единого государственного  реестра недвижимости» (ФГИС ЕГРН). Предварительно речь идет об  ограничении приема сроком в одну рабочую неделю во избежание нарушения  законодательно установленных сроков рассмотрения заявок. Во время  переноса огромного массива сведений из унаследованных программ учетные  записи специалистов Госкомрегистра попросту отключат.

Приостановление учетно-регистрационных действий на период миграции  данных из старых баз в новую систему принято с учетом изучения опыта  внедрения нового программного комплекса в других субъектах РФ. Напомню,  наше ходатайство перед Росреестром о корректировке сроков введения ФГИС  ЕГРН в эксплуатацию в Крыму не было удовлетворено. Однако при содействии  Главы РК Сергея Аксёнова удалось добиться того, чтобы Росреестр  прикомандировал к нам специалистов из других субъектов страны для содействия в переходе на ФГИС ЕГРН. Мы просим жителей и гостей Крыма с  пониманием отнестись к сложившейся ситуации и предпримем все усилия для  минимизации возможных последствий перехода на новый программный комплекс  и для его скорейшего освоения, – пояснил Александр Спиридонов.

По вопросам, связанным с переходным периодом и имеющим социальную  значимость, Госкомрегистр дополнительно проинформирует заявителей по  всем доступным каналам связи: через портал Правительства РК, социальные  сети, СМИ.

Кроме того, заявители могут обращаться в единую справочную  службу комитета. Номер «горячей линии» в Симферополе: (3652) 66-74-00.

МФЦ Крыма не принимают заявления на предоставление услуг учетно-регистрационной сферы с 12 по 16 октября

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.