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МИД Украины обеспокоен арестом рыбаков в Азовском море
Фото: ФБ

МИД Украины обеспокоен арестом рыбаков в Азовском море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 17.02.2020

Российского временного поверенного в делах вызвали в МИД Украины, чтобы выразить протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Напомним, 15 февраля ФСБ сообщила о задержании в Азовском море украинского браконьерского судна. В ходе осмотра нашли более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Капитан заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. Суд арестовал браконьеров на 10 суток.

МИД Украины встревожился. Интересно, почему это ведомство хранило «олимпийское спокойствие» по поводу задержания в том же Азовском море керченского сейнера «Норд» в марте 2018 года?

МИД Украины обеспокоен арестом рыбаков в Азовском море

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