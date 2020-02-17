МИД Украины обеспокоен арестом рыбаков в Азовском море

Российского временного поверенного в делах вызвали в МИД Украины, чтобы выразить протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море.

Напомним, 15 февраля ФСБ сообщила о задержании в Азовском море украинского браконьерского судна. В ходе осмотра нашли более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Капитан заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море. Суд арестовал браконьеров на 10 суток.

МИД Украины встревожился. Интересно, почему это ведомство хранило «олимпийское спокойствие» по поводу задержания в том же Азовском море керченского сейнера «Норд» в марте 2018 года?