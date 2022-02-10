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МИД Украины выражает протест из-за учений России в Черном и Азовском морях
Скриншот: МО РФ

МИД Украины выражает протест из-за учений России в Черном и Азовском морях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:51 10.02.2022

«Незалежная» обвиняет Россию в блокировании судоходства в Черном и Азовском морях.

МИД Украины обвинил Россию в том, что во время военных учений РФ было заблокировано судоходство в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, сообщается в заявлении, опубликованном в четверг, 10 февраля, на сайте ведомства.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений, — говорится в сообщении.

Проведение маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях, подчеркнули в ведомстве. В первую очередь от этого страдает торговое судоходство. В Киеве намерены привлечь партнеров, прежде всего из стран Черноморского региона, чтобы действия Москвы получили «надлежащую оценку и ответ».

Отметим, что сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о блокировке торговых путей военными кораблями РФ в Черном море. Он заявил, что все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом.

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