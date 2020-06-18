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Кредитные каникулы… Они есть, но не такие, как вам хотелось
Фото: ФБ

Мифы о кредитных каникулах — что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:36 18.06.2020

Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах

Мифы о кредитных каникулах - что нужно знать, рассчитывая на помощь при финансовых проблемах

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