«Миграция» коронавируса в Крыму: инфекцию «ввозят» и «вывозят»

За сутки в Крыму – 24 заболевших.

Власти сообщают о регистрации 24 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 человек — при скрининге здоровых лиц (в том числе, 2 человека прибыли из других субъектов РФ), 1 – завозной из Украины.

Отметим, что инфекцию как «ввозят» на территорию полуострова, так и «вывозят». Регионы уже отмечают рост заболеваемости из-за возвращающихся домой «с моря». Вот и в Свердловской области выявлены заразившиеся на курортах Крыма и Сочи. С другой стороны, единичные случаи на полтора миллиона июльских туристов (официальные данные крымских властей) – показатель «так себе», равно как и 2-3 десятки заболевающих ежедневно в самом Крыму.

Всего в Республике Крым в этом году зарегистрировано 1 347 случаев новой коронавирусной инфекции. 74 из них завозные из-за границы, 111 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 984 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 178 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3448 человек.

Выздоровевших за весь период – 964 человека. На лечении остаются 343 пациента. Под медицинским наблюдением – 1 207 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 371, в стационарах — 673, изолировано в обсерваторы – 163 человека.