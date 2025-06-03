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Михаил Развожаев: бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом

Михаил Развожаев: бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:45 03.06.2025

Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом в 1,6 млрд рублей, в том числе за счет больших инвестиционных вливаний. Об этом проинформировал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

Бюджет Севастополя по итогам года — 77,4 млрд рублей, расходы — 75,8 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,6 млрд рублей при плановом дефиците 6,9 млрд за счет перевыполнения доходной части по собственным поступлениям доходов на 7,6 млрд, или на 26,2%, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, 37,7 млрд рублей направлены на финансирование социально-культурной сферы, в том числе 28,5 млрд — на зарплаты и социальные выплаты. Объем валового регионального продукта за прошлой год вырос почти в половину и достиг 301,9 млрд рублей, общая сумма бюджетных и внебюджетных инвестиций в основной капитал превысила 100 млрд руб.

72,1 млрд рублей — это внебюджетные инвестиции, 28,8 — бюджетные. Напомню, что Поручением президента для Севастополя определен показатель по привлечению инвестиций в основной капитал без учета средств федерального бюджета в 2022-2025 годах в размере 200 млрд, при этом мы уже перевыполнили этот показатель: объем инвестиций уже составил 246,8 млрд рублей, — отметил губернатор.

Кроме того, по его данным, Севастополь вошел в пятерку регионов Южного федерального округа с самой низкой безработицей, а число самозанятых выросло с 2021 года с 9 тысяч до 36 тысяч человек.

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Исполнение государственных программ в Севастополе составило 92,7% или 70,2 миллиарда рублей. Среди ключевых направлений 2024 года были ввод в эксплуатацию школ, медицинских и культурных объектов, информировал Развожаев ранее.

источник: РИА Новости Крым

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