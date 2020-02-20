Михаил Развожаев инициирует онлайн-анкетирование по качеству горячего питания для учеников начальной школы

Врио Губернатора Севастополя, Секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Михаил Развожаев поручил президиуму регионального Политсовета разработать онлайн-опросник относительно улучшения качества горячего питания в начальной школе. К работе над анкетой также были приглашены участники федерального партийного проекта «Народный контроль», депутаты Заксобрания, директоры школ, а также представители родительских комитетов и общественных организаций. В анкете отражены темы, касающиеся форматов организации приема пищи, её разнообразия, обустройства буфетов и многое другое.

Для меня важно получить объективную картину качества питания в школах и, в первую очередь, по этому поводу должны высказаться сами родители. Было принято решение начать мониторинг качества питания с онлайн-анкетирования. Форма опросника находится на сайте Севастопольского отделения партии. По итогам анкетирования будут розданы соответствующие поручения, — прокомментировал Михаил Развожаев.

Анкета по мониторингу горячего питания начальных классов — ЗДЕСЬ .

В своём послании Федеральному собранию Президент озвучил необходимость организации горячего питания во всех начальных школах. В Севастополе, на местном уровне, данная программа работает с 2015 года. Теперь, когда деньги на обеспечение питания будут выделяться из федерального бюджета, у города появится свободный ресурс, который будет направлен на улучшение предоставления услуг питания в школах, — рассказал Михаил Развожаев.

Онлайн-анкета несёт анонимный характер. Помимо официального сайта партии «Единая Россия», ссылки на опросник будут размещены на официальных страничках партии в социальных сетях и городских информационных ресурсах.

Кроме проведения онлайн-анкетирования севастопольские «единороссы» планируют с представителями родительских школьных комитетов провести инспекции столовых образовательных учреждений, чтобы выработать дополнительные предложения по улучшению ситуации с горячим питанием.