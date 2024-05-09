Михаил Развожаев: «Прошло уже 80 лет, а они так и не поняли ответ, который знает каждый русский человек»

Дорогие севастопольцы, уважаемые ветераны, жители осажденного Севастополя!

Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и 80-летием со Дня полного освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков!

Подводя итоги второй мировой войны один из иностранных журналистов написал: «Одной из загадок войны останется вопрос, почему, несмотря на подавляющее превосходство немцев в танках и авиации, существенное превосходство в людях, Севастополю удалось продержаться 250 дней и почему в 1944 году русские взяли его за 4 дня?»

Прошло уже 80 лет, а они так и не поняли ответ, который знает каждый русский человек: наша сила в вере и людях, которые любят свою Родину и чтят традиции. Так было и будет всегда!

Во время войны каждый квадратный метр севастопольской земли был буквально усыпан смертоносным металлом. В планах гитлеровского командования Севастополь как главная база Черноморского флота был целью первоочередного уничтожения. Но враг, несмотря на уверения командования, что Севастополь можно взять штурмом, одним ударом, был задержан у подступов к городу на 250 дней. И за эти 250 дней фашисты пытались взять его трижды!

На защиту города встали и мирные жители. Севастопольцы вместе с воинами возводили оборонительные рубежи, вступали в народное ополчение, создавали бригады помощи фронту.

И сейчас, во время специальной военной операции, севастопольцы сплотились, как тогда! В этом наша сила, в этом преемственность поколений, преемственность подвигов!

Благодаря нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину к юбилейной дате полного освобождения Севастополя привлечено внимание всей страны! Это наша общая история, наша память о подвиге города, где каждая пядь земли напоминает о героях, которые ценой своей жизни защищали, сражались и освободили Севастополь!

Низкий поклон тем, кто подарил нам эту Победу! С праздником! С Днем Великой Победы! С Днем полного освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков!

Победа будет за нами!