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Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:09 19.08.2021

Министерство курортов и туризма Крыма продолжает ежедневные мониторинговые выезды по пляжам Республики. Специалисты проверяют соблюдение мер безопасности отдыха на водных объектах. На этот раз проверено 25 пляжей в городском округе Ялта.

Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

В результате выезда были проверены пляжи в  Ялте, Алупке, в поселках Форос, Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Гаспра. Большинство пользователей и арендаторов пляжей добросовестно относятся к соблюдению всех необходимых требований по содержанию пляжей, а также к рекомендациям Роспотребнадзора. При этом, на четырех пляжах были выявлены нарушения,  касающиеся работы матросов-спасателей: их отсутствие в время мониторинга пляжа, недостаточное количество на постах либо отсутствие формы соответствующего образца. Также на нескольких пляжах были замечания по состоянию информационных стендов, — сообщили в минкурортов РК.  

Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

Мониторинг будет продолжен до конца купального сезона по всем без исключения пляжам Крыма.

Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

Фото: минкурортов РК.

Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

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