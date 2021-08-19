Министерство курортов и туризма Крыма провело рейд по пляжам Ялты

Министерство курортов и туризма Крыма продолжает ежедневные мониторинговые выезды по пляжам Республики. Специалисты проверяют соблюдение мер безопасности отдыха на водных объектах. На этот раз проверено 25 пляжей в городском округе Ялта.

В результате выезда были проверены пляжи в Ялте, Алупке, в поселках Форос, Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Гаспра. Большинство пользователей и арендаторов пляжей добросовестно относятся к соблюдению всех необходимых требований по содержанию пляжей, а также к рекомендациям Роспотребнадзора. При этом, на четырех пляжах были выявлены нарушения, касающиеся работы матросов-спасателей: их отсутствие в время мониторинга пляжа, недостаточное количество на постах либо отсутствие формы соответствующего образца. Также на нескольких пляжах были замечания по состоянию информационных стендов, — сообщили в минкурортов РК.

Мониторинг будет продолжен до конца купального сезона по всем без исключения пляжам Крыма.

Фото: минкурортов РК.