Министерство труда и соцзащиты Крыма: декларация соответствия условий труда стала бессрочной

Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» установлено бессрочное действие декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда с 30 декабря 2020 года.

Декларация будет бессрочной до момента, пока на рабочем месте сохраняются условия труда, не было несчастных случаев (кроме случаев по вине третьих лиц), у работника не было выявлено профзаболеваний из-за воздействия вредных или опасных производственных факторов, Государственной инспекцией труда не выявлено нарушений охраны труда в отношении работника и (или) на рабочем месте.

Декларация продлевается автоматически до наступления вышеуказанных обстоятельств для проведения внеплановой специальной оценки условий труда (СОУТ). Принятая поправка позволяет работодателям в случаях, когда условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились, не проводить СОУТ, что снизит финансовую нагрузку, — уточнили в министерстве труда и социальной защиты РК.

Бессрочными являются декларации, действующие на момент вступления закона в силу, – 30 декабря 2020 года.