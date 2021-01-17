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Министерство труда и соцзащиты Крыма: декларация соответствия условий труда стала бессрочной
Иллюстрация: rk.gov.ru

Министерство труда и соцзащиты Крыма: декларация соответствия условий труда стала бессрочной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 19:44 17.01.2021

Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» установлено бессрочное действие декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда с 30 декабря 2020 года.

Декларация будет бессрочной до момента, пока на рабочем месте сохраняются условия труда, не было несчастных случаев (кроме случаев по вине третьих лиц), у работника не было выявлено профзаболеваний из-за воздействия вредных или опасных производственных факторов, Государственной инспекцией труда не выявлено нарушений охраны труда в отношении работника и (или) на рабочем месте.

Декларация продлевается автоматически до наступления вышеуказанных обстоятельств  для проведения внеплановой специальной оценки условий труда (СОУТ). Принятая поправка позволяет работодателям в случаях, когда условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились, не проводить СОУТ, что снизит финансовую нагрузку, — уточнили в министерстве труда и социальной защиты РК.

Бессрочными являются декларации, действующие на момент вступления закона в силу, – 30 декабря 2020 года.

Министерство труда и соцзащиты Крыма: декларация соответствия условий труда стала бессрочной

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