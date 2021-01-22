Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко с внеплановой проверкой «нагрянул» в Керчь

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, совместно с линейно-контрольной службой повторно проверил организацию работы Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и осмотрел ремонт Керченского филиала ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова». Об этом министр сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Facebook». Уточним, визит был внеплановым и неожиданным .

Хочу подчеркнуть, что администрация больницы не была предупреждена о проведении повторной проверки, — подтвердил Александр Остапенко.

В ходе выезда была проведена повторная проверка по организации работы поликлиники Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова и по устранению нарушений, выявленных сотрудниками линейно-контрольной службы при проведении проверки 18 января 2021 года.

Министр проинспектировал организацию работы регистратуры и ответственных лиц по приему вызовов, работу администратора по разделению потоков пациентов, работу прививочного кабинета и кабинета диспансеризации, организацию приема пациентов врачами-терапевтами, участковыми и работу мобильных бригад по обслуживанию больных на дому. Александр Остапенко пообщался с пациентами, выслушал имеющиеся жалобы и комментарии.

К сожалению, нарушения, выявленные при проведении проверки 18 января, администрацией больницы на момент повторной проверки не устранены, — отметил министр.

Что не сделано, что надо исправить.

Работа по разделению потоков и маршрутизации пациентов в Керчи не организована. Не ведется работа с посетителями по соблюдению социальной дистанции и масочному режиму. Выявлено скопление пациентов, как возле кабинетов терапевтов, так и возле регистратуры, работа которой признана неудовлетворительной (работает один регистратор, не подключен многоканальный телефон). Не отлажена работа мобильных бригад по обслуживанию температурящих пациентов на дому.

Министр здравоохранения Крыма еще раз подчеркнул персональную ответственность главных врачей за организацию работы по разделению потоков пациентов.

В этот же день Александр Остапенко посетил Керченский филиал онкодиспансера им. В.М.Ефетова. Осмотрел текущий ремонт и установленное оборудование.

Развитие онкологической службы невозможно без современного оборудования и создания соответствующих условий. Уверен, что установленное диагностическое оборудование предоставит возможность выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, — подытожил министр.

Фото: пресс-служба минздрава РК,